Госсекретарь США Блинкен заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины
  • AP
  • © Olivier Matthys

Трансляцию вёл Госдепартамент США.

По его словам, США сосредоточены на практических шагах, которые нужно сделать для того, чтобы «Украина соответствовала стандартам НАТО».

«Конечно, двери НАТО остаются открыты. Изменений нет», — сказал он.

Блинкен добавил, что сейчас Западу необходимо «интенсивно концентрировать внимание на ближайших неделях и месяцах, особенно с учётом того, что Украина готовится к контрнаступлению».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что говорить о членстве Украины в Североатлантическом альянсе совершенно нереально.

До этого Сийярто назвал условием для того, чтобы Будапешт поддержал «интеграционные попытки» Киева, возвращение властями Украины этническим венграм тех прав, которые у них были до 2015 года.

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