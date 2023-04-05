Глава МИД Венгрии: говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что говорить о членстве Украины в Североатлантическом альянсе совершенно нереально.

Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально», — сказал Сийярто.

Он рекомендовал Киеву сконцентрироваться на скорейшем окончании конфликта.

Сийярто призвал воздерживаться от всех решений и «даже высказываний», которые приведут к эскалации.

Ранее Сийярто назвал условием для того, чтобы Будапешт поддержал «интеграционные попытки» Киева, возвращение властями Украины этническим венграм тех прав, которые у них были до 2015 года.