Глава МИД Венгрии: говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально
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Его слова приводит РИА Новости.
«Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально», — сказал Сийярто.
Он рекомендовал Киеву сконцентрироваться на скорейшем окончании конфликта.
Сийярто призвал воздерживаться от всех решений и «даже высказываний», которые приведут к эскалации.
Ранее Сийярто назвал условием для того, чтобы Будапешт поддержал «интеграционные попытки» Киева, возвращение властями Украины этническим венграм тех прав, которые у них были до 2015 года.