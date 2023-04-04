Сийярто заявил, что приглашение Кулебы на встречу глав МИД НАТО подорвёт единство альянса
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Об этом, как сообщило РИА Новости, он написал в своих соцсетях.
«Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников внутри НАТО, но мы принимаем участие в заседании в знак конструктивности», — заявил Сийярто.
Он назвал условием для того, чтобы Будапешт поддержал «интеграционные попытки» Киева, возвращение властями Украины этническим венграм тех прав, которые у них были до 2015 года.
Министр иностранных дел Венгрии добавил, что страны альянса должны сделать всё, чтобы избежать прямого конфликта с Россией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта.