Сийярто заявил, что приглашение Кулебы на встречу глав МИД НАТО подорвёт единство альянса

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что приглашение украинского министра Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран — членов НАТО подорвёт единство альянса.
Сийярто заявил, что приглашение Кулебы на встречу глав МИД НАТО подорвёт единство альянса
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Об этом, как сообщило РИА Новости, он написал в своих соцсетях.

«Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников внутри НАТО, но мы принимаем участие в заседании в знак конструктивности», — заявил Сийярто.

Он назвал условием для того, чтобы Будапешт поддержал «интеграционные попытки» Киева, возвращение властями Украины этническим венграм тех прав, которые у них были до 2015 года.

Министр иностранных дел Венгрии добавил, что страны альянса должны сделать всё, чтобы избежать прямого конфликта с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта.

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