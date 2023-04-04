Сийярто заявил, что приглашение Кулебы на встречу глав МИД НАТО подорвёт единство альянса

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что приглашение украинского министра Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран — членов НАТО подорвёт единство альянса.

Об этом, как сообщило РИА Новости, он написал в своих соцсетях.

«Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников внутри НАТО, но мы принимаем участие в заседании в знак конструктивности», — заявил Сийярто.

Он назвал условием для того, чтобы Будапешт поддержал «интеграционные попытки» Киева, возвращение властями Украины этническим венграм тех прав, которые у них были до 2015 года.

Министр иностранных дел Венгрии добавил, что страны альянса должны сделать всё, чтобы избежать прямого конфликта с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта.