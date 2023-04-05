Дуда анонсировал поставку Украине 14 истребителей МиГ-29, исключив модернизированные

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

«Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В то же время в нашем распоряжении ещё остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока ещё будут нам нужны», — цитирует его РИА Новости.

Дуда также выразил готовность поделиться с Киевом всем оставшимся флотом МиГ-29 с Украиной при необходимости, когда их постепенно вытеснят новые самолёты.

Он добавил, что для передачи воздушных бортов потребуется разрешение союзников по НАТО, так как они оснащены оборудованием альянса.

Ранее экс-глава Минобороны страны Януш Земке заявил, что Польше приходится восполнять поставки оружия ВСУ не самой подходящей техникой.

Экс-глава оборонного ведомства призвал действующие власти страны обратить внимание на недостаток финансирования ВМФ страны.