Французский политик Филиппо назвал провокацией вступление Финляндии в НАТО

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Вступление Финляндии в НАТО — провокация, нацеленная на разжигание конфликта с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик Филиппо назвал провокацией вступление Финляндии в НАТО
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Я расцениваю это как провокацию, направленную на то, чтобы подлить ещё больше масла в огонь в конфликте с Россией... Я считаю этот шаг неуместным и агрессивным», — сказал он в комментарии ТАСС.

Политик также выступил за выход Франции из НАТО. По мнению Филлиппо, альянс представляет собой структуру американского империализма, которая должна была исчезнуть ещё в период холодной войны.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, — то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

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