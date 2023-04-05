Французский политик Филиппо назвал провокацией вступление Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО — провокация, нацеленная на разжигание конфликта с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Я расцениваю это как провокацию, направленную на то, чтобы подлить ещё больше масла в огонь в конфликте с Россией... Я считаю этот шаг неуместным и агрессивным», — сказал он в комментарии ТАСС.

Политик также выступил за выход Франции из НАТО. По мнению Филлиппо, альянс представляет собой структуру американского империализма, которая должна была исчезнуть ещё в период холодной войны.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, — то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.