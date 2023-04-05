Рябков заявил, что отношения России и США находятся в фазе горячего конфликта
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По его словам, страны уже «проехали» период холодной войны.
«Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что полностью разрушенные отношения России и США можно охарактеризовать словом «крах».
Он также отметил, что Россия призывает США не идти по пути эскалации.