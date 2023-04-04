Рябков охарактеризовал разрушенные отношения России и США словом «крах»

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что полностью разрушенные отношения России и США можно охарактеризовать словом «крах».
Рябков охарактеризовал разрушенные отношения России и США словом «крах»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Мы видели, как радикально изменился американский курс с момента подписания договора (СНВ. — RT), с момента его ратификации. Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация Обамы, потом Трампа, потом Байдена привели наши отношения... Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах, отношения разрушены», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что ответственность за это лежит на Вашингтоне.

Ранее Рябков заявил, что Россия готова защищаться от агрессивных выпадов США всеми средствами.

Также он заявил, что де-факто Россия находится в состоянии открытого противостояния с США.

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