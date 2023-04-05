Global Times: вступление Финляндии в НАТО увеличило риски для безопасности Европы

Вступление Финляндии в НАТО вместо обеспечения безопасности этой страны увеличило риски конфронтации в Европе. Об этом заявил в интервью газете Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

«Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны», — сказал он, рассуждая о внешнеполитическом курсе Финляндии.

Цуй Хэн добавил, что отказ Хельсинки от нейтралитета и переход «на первую линию конфронтации» между Североатлантическим альянсом и Россией повысит риски эскалации напряжённости в Европе.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в НАТО.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.