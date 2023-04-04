Эрдоган заявил о важности зерновой сделки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация зерновой сделки позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Об этом сообщает ТАСС.

«Благодаря реализации зерновой сделки мы сумели предотвратить глобальный кризис продовольствия», — сказал Эрдоган.

25 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.