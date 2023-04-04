Эрдоган заявил о важности зерновой сделки

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация зерновой сделки позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Эрдоган заявил о важности зерновой сделки
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Об этом сообщает ТАСС.

«Благодаря реализации зерновой сделки мы сумели предотвратить глобальный кризис продовольствия», — сказал Эрдоган.

25 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.

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