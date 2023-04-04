Экс-президент США Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения по делу о выплате денег порнозвезде за молчание об их отношениях.
Экс-президент США Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения
  • Gettyimages.ru
  • © Kena Betancur

Об этом сообщило РИА Новости

Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина ранее анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.

Сам Трамп при этом заявлял, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам.

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