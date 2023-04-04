Экс-президент США Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения по делу о выплате денег порнозвезде за молчание об их отношениях.
- Gettyimages.ru
- © Kena Betancur
Об этом сообщило РИА Новости.
Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина ранее анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.
Сам Трамп при этом заявлял, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам.
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