Экс-президент США Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения по делу о выплате денег порнозвезде за молчание об их отношениях.

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