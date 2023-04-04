ООН: более 90 тысяч иракцев были безосновательно арестованы во время интервенции США

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Комитет по насильственным исчезновениям ООН опубликовал доклад, в котором говорится, что американские военные и их союзники во время интервенции 2003 года в Ираке арестовали 200 тыс. человек, из которых 96 тыс. содержались под стражей безосновательно.
ООН: более 90 тысяч иракцев были безосновательно арестованы во время интервенции США
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад.

«Военные США и их союзники захватили по меньшей мере 200 тыс. иракцев, из которых 96 тыс. содержались какое-то время в тюрьмах, находившихся под управлением США или Великобритании», — отмечается в документе.

Уточняется, что люди арестовывались без соответствующего ордера и часто были обычными гражданскими лицами, «оказавшимися в ненужном месте в ненужное время».

При этом подчёркивается, что массовые аресты никак не регистрировались и арестованных не учитывали в документах, держали их под арестом «неопределённое время без предъявления обвинений» и во многих случаях семьи взятых под арест никак не уведомляли.

«В таких случаях они насильственно исчезали на дни, недели, месяцы и годы, прежде чем они могли установить контакт со своими семьями», — констатировали эксперты.

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