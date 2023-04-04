Евросоюз и США договорились сокращать зависимость от российских ядерных материалов

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Евросоюз и Соединённые Штаты хотят начать сотрудничество для снижения зависимости от российских ядерных материалов.
Евросоюз и США договорились сокращать зависимость от российских ядерных материалов
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Такое заявление было сделано по итогам 10-го заседания Энергетического совета ЕС — США.

«Совет намерен активизировать сотрудничество для снижения зависимости от России в отношении ядерных материалов и услуг топливного цикла и поддерживает текущие усилия затронутых стран — членов ЕС по диверсификации поставок ядерного топлива», — говорится в сообщении.

В мае прошлого года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм отмечала, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.

Вместе с этим научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар предупредили, что прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.

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