МИД: вступление Финляндии в НАТО негативно отразится на отношениях Москвы и Хельсинки

Присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу негативно отразится на отношениях с Россией.

Об этом сообщили в МИД России.

«Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры военно-технического и иного характера для купирования угроз национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО.

Как заявили в Кремле 4 апреля, вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации.

После вступления страны в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.