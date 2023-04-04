Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

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Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске, потому что сейчас нет необходимости в том, чтобы содержать его.
Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщил финский МИД.

По оценке Министерства иностранных дел республики, в настоящее время Финляндии не нужен офис в Петрозаводске из-за «значительного сокращения основных задач офиса».

При необходимости офис может быть открыт позже, говорится в сообщении.

Как заявили в Кремле 4 апреля, вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации.

После вступления страны в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.

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