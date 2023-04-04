FT: в НАТО заявили, что пока игнорируют заявку Украины на вступление в альянс

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В НАТО признают, что пока игнорируют заявку Украины на вступление в альянс.
FT: в НАТО заявили, что пока игнорируют заявку Украины на вступление в альянс
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов стран — членов альянса.

«Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его», — заявил дипломат. 

Отмечается, что НАТО не может предложить Киеву членство в ближайшее время.

По данным издания, позиция НАТО вызывает у украинских чиновников всё большее раздражение. 

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.

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