FT: в НАТО заявили, что пока игнорируют заявку Украины на вступление в альянс

В НАТО признают, что пока игнорируют заявку Украины на вступление в альянс.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов стран — членов альянса.

«Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его», — заявил дипломат.

Отмечается, что НАТО не может предложить Киеву членство в ближайшее время.

По данным издания, позиция НАТО вызывает у украинских чиновников всё большее раздражение.

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.