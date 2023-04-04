NYT: бюджет США на военную поддержку Украины будет исчерпан к сентябрю

Бюджет США, выделенный на военную поддержку Украины, будет исчерпан примерно к сентябрю, пишет The New York Times.

Газета также отмечает, что высокопоставленный представитель Пентагона недавно назвал последний транш артиллерийских снарядов и ракет, отправленных Украине, «последней попыткой».

16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.

The Washington Post ранее сообщила, что между представителями республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.