В Австрии предрекли трудности импортёрам ЕС в случае запрета США экспорта СПГ

Европейских импортёров ожидают большие трудности в случае, если США запретят экспорт СПГ, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она пояснила, что «сланцевый бум» был основан на низких процентных ставках.

«Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортёрам ЕС придётся принимать очень жесткие решения», — написала Кнайсль в Twitter.

По мнению политика, при отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя ещё впереди.

Помощница руководителя по энергетическому анализу американского Управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго страны Анджелина Ларос ранее заявила, что США стали крупнейшим экспортёром сжиженного природного газа (СПГ) в мире, но рост поставок ограничен внутренними мощностями.

21 марта декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина заявила, что экспорт СПГ из США в Европу вырос закономерно.

По её словам, на данный момент стоимость газа упала, и страны Европы пытаются заполнить хранилища.