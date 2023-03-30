Минэнерго: США стали главным экспортёром СПГ, но они ограничены внутренними мощностями
Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, страна является крупнейшим в мире экспортёром СПГ, однако, «существуют ограничения возможностей» в государстве.
Ларос отметила, что главным ограничением в наращивании поставок СПГ является скорость строительства новой инфраструктуры для экспорта.
21 марта декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина заявила, что экспорт СПГ из США в Европу вырос закономерно.
По её словам, на данный момент стоимость газа упала, и страны Европы пытаются заполнить хранилища.