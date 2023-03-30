Минэнерго: США стали главным экспортёром СПГ, но они ограничены внутренними мощностями

Помощница руководителя по энергетическому анализу американского Управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго страны Анджелина Ларос заявила, что США стали крупнейшим экспортёром сжиженного природного газа (СПГ) в мире, но рост поставок ограничен внутренними мощностями.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, страна является крупнейшим в мире экспортёром СПГ, однако, «существуют ограничения возможностей» в государстве.

Ларос отметила, что главным ограничением в наращивании поставок СПГ является скорость строительства новой инфраструктуры для экспорта.

21 марта декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина заявила, что экспорт СПГ из США в Европу вырос закономерно.

По её словам, на данный момент стоимость газа упала, и страны Европы пытаются заполнить хранилища.