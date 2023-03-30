Минэнерго: США стали главным экспортёром СПГ, но они ограничены внутренними мощностями

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Помощница руководителя по энергетическому анализу американского Управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго страны Анджелина Ларос заявила, что США стали крупнейшим экспортёром сжиженного природного газа (СПГ) в мире, но рост поставок ограничен внутренними мощностями.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, страна является крупнейшим в мире экспортёром СПГ, однако, «существуют ограничения возможностей» в государстве.

Ларос отметила, что главным ограничением в наращивании поставок СПГ является скорость строительства новой инфраструктуры для экспорта.

21 марта декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина заявила, что экспорт СПГ из США в Европу вырос закономерно.

По её словам, на данный момент стоимость газа упала, и страны Европы пытаются заполнить хранилища.

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