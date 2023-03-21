Специалист Телегина прокомментировала рост экспорта СПГ из США в Европу
- Gettyimages.ru
- © Mischa Keijser
«Потеря Россией европейского рынка даёт США долгожданную возможность попытаться заместить Россию в Европе, где наша доля доходила до 45%», — сказала она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, на данный момент стоимость газа упала, и страны Европы пытаются заполнить хранилища.
«Следует ожидать, что при изменении конъюнктуры рынка и повышении цен доля американского СПГ в Европе будет расти», — прогнозирует эксперт.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.