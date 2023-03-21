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Специалист Телегина прокомментировала рост экспорта СПГ из США в Европу

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Декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина заявила, что экспорт СПГ из США в Европу вырос закономерно.
Специалист Телегина прокомментировала рост экспорта СПГ из США в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Mischa Keijser

«Потеря Россией европейского рынка даёт США долгожданную возможность попытаться заместить Россию в Европе, где наша доля доходила до 45%», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, на данный момент стоимость газа упала, и страны Европы пытаются заполнить хранилища.

«Следует ожидать, что при изменении конъюнктуры рынка и повышении цен доля американского СПГ в Европе будет расти», — прогнозирует эксперт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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