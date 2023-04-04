Лавров заявил, что Россия решит будущее диалога с ЕС на основе концепции внешней политики

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Россия примет решение о будущем диалога с ЕС, опираясь на национальные интересы, отражённые в новой концепции внешней политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, необходимые выводы в Москве сделали — в ответ на враждебные шаги Россия будет действовать при необходимости жёстко.

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов, как они одобрены президентом России Владимиром Путиным в новой Концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Лавров добавил, что Евросоюз потерял Россию и виноват в этом сам.

Глава российского МИД заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

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