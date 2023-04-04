Евросоюз потерял Россию, и виноват в этом сам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения», — сказал он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Лавров напомнил, что страны Европы снабжают Киев оружием и боеприпасами, а также отправляют на Украину инструкторов и наёмников.

«По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — пояснил министр.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель повторил за украинскими СМИ язвительную первоапрельскую шутку о начале председательства России в Совбезе ООН.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что по поводу Дня дурака Боррель большой специалист — это его день.