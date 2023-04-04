Боррель встретился с Кулебой для обсуждения оказания поддержки Киеву

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева.

«Рад приветствовать сегодня вечером... моего друга Дмитрия Кулебу, чтобы вместе рассмотреть работу ЕС в поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно», — написал Боррель в Twitter.

Боррель назвал своей задачей оказание давления на Россию, чтобы вынудить её прекратить спецоперацию.

Ранее дипломат в комментарии для Der Standard заявил, что события на Украине показали готовность Евросоюза в случае необходимости «нарушать табу».

Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить