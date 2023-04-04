Боррель встретился с Кулебой для обсуждения оказания поддержки Киеву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева.

«Рад приветствовать сегодня вечером... моего друга Дмитрия Кулебу, чтобы вместе рассмотреть работу ЕС в поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно», — написал Боррель в Twitter.

Боррель назвал своей задачей оказание давления на Россию, чтобы вынудить её прекратить спецоперацию.

Ранее дипломат в комментарии для Der Standard заявил, что события на Украине показали готовность Евросоюза в случае необходимости «нарушать табу».

Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.