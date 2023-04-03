Посольство России: США не заинтересованы в правде о терактах на «Северных потоках»

Американское правительство не заинтересовано в том, чтобы общественность узнала правду о терактах на «Северных потоках», заявили в посольстве России в США.

«События последних недель, в том числе многочисленные «анонимные вбросы» в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.