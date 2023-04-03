Вершинин и замгенсека ООН Гриффитс обсудили ход выполнения зерновой сделки

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил ход выполнения зерновой сделки с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
Вершинин и замгенсека ООН Гриффитс обсудили ход выполнения зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Был обсуждён ход реализации Стамбульских «пакетных» соглашений, призванных содействовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Сирии с упором на решение насущных гуманитарных задач.

25 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.

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