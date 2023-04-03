Макдоналдс на этой неделе закроет офисы в США в рамках подготовки к сокращению персонала

На этой неделе Макдоналдс временно закроет офисы в США в рамках подготовки к сокращению сотрудников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в распоряжение издания сообщение компании.

«В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации», — приводит заявление РИА Новости.

По данным WSJ, руководство попросило сотрудников компании временно перейти на удалённый формат работы с понедельника по среду для того, чтобы принять кадровые решения «виртуально».

В марте генеральный директор Макдоналдс Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

16 мая Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.