Эрдоган заявил, что его двери для посла США в Анкаре закрыты

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре на фоне его встречи с кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.

«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти... Пусть знает своё место», — цитирует его турецкая газета Star.

Выборы назначены на 14 мая.

21 марта появилась новость о том, что Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции.

Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны представителей правящей партии и партии Националистического движения (MHP), входящей в альянс.

Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.

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