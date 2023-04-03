Эрдоган заявил, что его двери для посла США в Анкаре закрыты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре на фоне его встречи с кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.

«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти... Пусть знает своё место», — цитирует его турецкая газета Star.

Выборы назначены на 14 мая.

21 марта появилась новость о том, что Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции.

Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны представителей правящей партии и партии Националистического движения (MHP), входящей в альянс.

Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.