Эрдоган заявил, что его двери для посла США в Анкаре закрыты
«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти... Пусть знает своё место», — цитирует его турецкая газета Star.
Выборы назначены на 14 мая.
21 марта появилась новость о том, что Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции.
Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны представителей правящей партии и партии Националистического движения (MHP), входящей в альянс.
Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.