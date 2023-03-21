Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции
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Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны представителей правящей партии и партии Националистического движения (MHP), входящей в альянс.
Заявление о выдвижении Эрдогана подано Али Ихсаном Явузом, руководителем отдела по вопросам выборов правящей партии и Фети Йылдызом, руководителем отдела по вопросам выборов в партии MHP.
Ранее Высшая избирательная комиссия Турции утвердила 14 мая в качестве даты проведения президентских выборов.