В Турции утвердили 14 мая в качестве даты президентских выборов

Высшая избирательная комиссия Турции утвердила 14 мая в качестве даты проведения президентских выборов.

«Наша комиссия единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов», — приводит РИА Новости сообщение газеты Resmi Gazete.

Отмечается, что второй тур, если он понадобится, назначен на 28 мая.

Ранее оппозиционный «Народный альянс» из шести партий в Турции объявил Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом.

Кылычдароглу в случае победы на выборах намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне.