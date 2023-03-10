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В Турции утвердили 14 мая в качестве даты президентских выборов

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Высшая избирательная комиссия Турции утвердила 14 мая в качестве даты проведения президентских выборов.
В Турции утвердили 14 мая в качестве даты президентских выборов
  • Legion-Media

«Наша комиссия единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов», — приводит РИА Новости сообщение газеты Resmi Gazete.

Отмечается, что второй тур, если он понадобится, назначен на 28 мая.

Ранее оппозиционный «Народный альянс» из шести партий в Турции объявил Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом.

Кылычдароглу в случае победы на выборах намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне.

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