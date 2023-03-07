Кандидат в президенты Турции от оппозиции при победе намерен сохранять отношения с Россией

Турецкий оппозиционный кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне.

Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии по международным отношениям Унал Чевикёз.

«Мы будем выстраивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит при Эрдогане и Партии справедливости и развития. Мы сохраним отношения на уровне институтов и МИД», — отметил он.

Чевикёз отметил, что партия будет учитывать давние исторические отношения двух стран.

Оппозиционный «Народный альянс» из шести партий в Турции объявил Кылычдароглу единым кандидатом.

В предвыборном манифесте альянс пообещал укреплять связи с Россией через сбалансированный и конструктивный диалог на институциональном уровне.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы и выборы в парламент 14 мая.