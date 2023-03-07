Кандидат в президенты Турции от оппозиции при победе намерен сохранять отношения с Россией
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии по международным отношениям Унал Чевикёз.
«Мы будем выстраивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит при Эрдогане и Партии справедливости и развития. Мы сохраним отношения на уровне институтов и МИД», — отметил он.
Чевикёз отметил, что партия будет учитывать давние исторические отношения двух стран.
Оппозиционный «Народный альянс» из шести партий в Турции объявил Кылычдароглу единым кандидатом.
В предвыборном манифесте альянс пообещал укреплять связи с Россией через сбалансированный и конструктивный диалог на институциональном уровне.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы и выборы в парламент 14 мая.