В Турции оппозиция объявила Кылычдароглу единым кандидатом на выборах 14 мая
Лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявили единым кандидатом от оппозиционной партии «Народный альянс» на всеобщих президентских выборах в Турции, которые должны пройти 14 мая.
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы и выборы в парламент 14 мая.
Эрдоган также рассказал о планах подписать в пятницу, 10 марта, указ о проведении выборов.
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