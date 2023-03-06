В Турции оппозиция объявила Кылычдароглу единым кандидатом на выборах 14 мая

Лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу объявили единым кандидатом от оппозиционной партии «Народный альянс» на всеобщих президентских выборах в Турции, которые должны пройти 14 мая.

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Об этом информирует РИА Новости. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы и выборы в парламент 14 мая. Эрдоган также рассказал о планах подписать в пятницу, 10 марта, указ о проведении выборов.