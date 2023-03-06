Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы в Турции 14 мая

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы и выборы в парламент 14 мая.

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

Эрдоган указал на необходимость пройти предвыборный этап и сосредоточить всё внимание на ликвидации последствий землетрясений.

«Проведение выборов 14 мая, как мы уже говорили, даст нам такую возможность», — цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер также рассказал о планах подписать в пятницу, 10 марта, указ о проведении выборов.

8 февраля Эрдоган заявил, что не намерен переносить президентские выборы, намеченные на 14 мая, несмотря на объявленный в стране режим ЧС из-за произошедших землетрясений.

14 февраля экс-спикер парламента Турции и бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы.