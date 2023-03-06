Узнать больше

Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы в Турции 14 мая

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы и выборы в парламент 14 мая.
Эрдоган подтвердил намерение провести президентские выборы в Турции 14 мая
  • AP

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

Эрдоган указал на необходимость пройти предвыборный этап и сосредоточить всё внимание на ликвидации последствий землетрясений.

«Проведение выборов 14 мая, как мы уже говорили, даст нам такую возможность», — цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер также рассказал о планах подписать в пятницу, 10 марта, указ о проведении выборов.

8 февраля Эрдоган заявил, что не намерен переносить президентские выборы, намеченные на 14 мая, несмотря на объявленный в стране режим ЧС из-за произошедших землетрясений.

14 февраля экс-спикер парламента Турции и бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить