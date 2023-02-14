Бывший спикер парламента Турции Арынч призвал незамедлительно отложить выборы в мае

Экс-спикер парламента Турции и бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы.

Он отметил, что государство должно избавиться от «предвыборного стресса» на фоне сокрушительных землетрясений.

«Ни в мае, ни в июне выборов быть не может. Выборы должны быть срочно отложены», — написал он в Twitter.

8 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен переносить президентские выборы, намеченные на 14 мая, несмотря на объявленный в стране режим ЧС из-за произошедших землетрясений.