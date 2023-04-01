На президентских выборах в Турции Эрдоган будет первым в избирательных бюллетенях

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.
На президентских выборах в Турции Эрдоган будет первым в избирательных бюллетенях
  • Gettyimages.ru

Об этом сказано в Twitter-профиле Anadolu Ajansı.

Отмечается, что вторым в списке будет кандидат от Партии отчизны Мухаррем Индже, третьим — кандидат от объединённой оппозиции и лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, а четвёртым — выдвиженец от «Альянса ататюркистов» Синан Оган.

Выборы назначены на 14 мая.

21 марта появилась новость о том, что Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции.

Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны представителей правящей партии и партии Националистического движения (MHP), входящей в альянс.

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