На президентских выборах в Турции Эрдоган будет первым в избирательных бюллетенях

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.

Об этом сказано в Twitter-профиле Anadolu Ajansı.

Отмечается, что вторым в списке будет кандидат от Партии отчизны Мухаррем Индже, третьим — кандидат от объединённой оппозиции и лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, а четвёртым — выдвиженец от «Альянса ататюркистов» Синан Оган.

Выборы назначены на 14 мая.

21 марта появилась новость о том, что Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции.

Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны представителей правящей партии и партии Националистического движения (MHP), входящей в альянс.