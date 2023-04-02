Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждёт худший сценарий из-за нарастания внешнего давления

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Украина движется по худшему сценарию из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта.
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждёт худший сценарий из-за нарастания внешнего давления
  • Legion-Media

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

«Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растёт число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — сказал Соскин.

Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине — Запад или страны, близкие к России.

В декабре издание The Washington Post сообщило, что Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта на Украине из-за повреждения энергетических систем в стране.

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