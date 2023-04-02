Херш предрёк скорую политическую катастрофу Байдену из-за подрывов «Северных потоков»

Американский журналист лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью порталу Postil предрёк скорую политическую катастрофу для американского лидера Джо Байдена из-за подрывов «Северных потоков».

«Это ляжет на плечи Байдена, и мне кажется, что к середине текущего года это станет для него политической катастрофой», — отметил он.

По мнению Херша, США на протяжении пяти поколений опасались, что энергоресурсы России станут политическим оружием, и американский президент опасается возможной независимости ФРГ.

При этом журналист отметил, что данные события не разрушат отношения Германии и США, хотя они и были «отравлены» на официальном уровне.

30 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет требовать отчёты от стран, проводящих национальные расследования терактов на «Северных потоках», которые произошли осенью прошлого года.

Немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что ФРГ, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле о расследовании взрывов на «Северных потоках».