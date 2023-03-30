Захарова: Россия потребует отчёты по нацрасследованиям терактов на «Северных потоках»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что российская сторона будет требовать отчёты от стран, проводящих национальные расследования терактов на «Северных потоках», которые произошли осенью прошлого года.
Захарова: Россия потребует отчёты по нацрасследованиям терактов на «Северных потоках»
  • РИА Новости

«Пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с затронутыми напрямую государствами — мы среди этих государств, — говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится», — отметила она.

Захарова назвала эту тему для Запада «неудобной».

«Мы будем к ней возвращаться и возвращать эти страны и их режимы, требовать отчёта о национальных расследованиях», — заявила представитель МИД России.

Ранее председатель комитета германского парламента по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст призвал привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках».

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