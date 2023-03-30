Захарова: Россия потребует отчёты по нацрасследованиям терактов на «Северных потоках»
- РИА Новости
«Пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с затронутыми напрямую государствами — мы среди этих государств, — говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится», — отметила она.
Захарова назвала эту тему для Запада «неудобной».
«Мы будем к ней возвращаться и возвращать эти страны и их режимы, требовать отчёта о национальных расследованиях», — заявила представитель МИД России.
Ранее председатель комитета германского парламента по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст призвал привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках».