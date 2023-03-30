В бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»

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Председатель комитета германского парламента по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст призвал привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках».
В бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»
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«Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим в беседе с агентством он назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на «Северных потоках».

«Атаку на «Северные потоки» нужно расследовать. Почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно», — отметил Эрнст.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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