Welt am Sonntag: ФРГ, Швеция и Дания наладили сотрудничество по ЧП на «Северных потоках»

ФРГ, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

«Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше», — сообщает газета со ссылкой на источник.

Уточняется, что государства изначально планировали вместе расследовать взрывы, но этого не произошло, так как сначала Швеция, а затем Дания вышла из группы.

Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что российская сторона будет требовать отчёты от стран, проводящих национальные расследования терактов на «Северных потоках», которые произошли осенью прошлого года.

Председатель комитета германского парламента по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст призвал привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках».