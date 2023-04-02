В Польше заявили о желании расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию
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Об этом пишет РИА Новости.
«Польша потенциально была бы готова расширить своё участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания силами НАТО и взять на себя ответственность», — сказал Севера.
Он уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши.
22 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза конфликта с применением ядерного оружия не исчезла, более того — она возросла.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что западные страны во главе с Соединёнными Штатами подводят мир к опасной черте, за которой находится ядерный армагеддон.