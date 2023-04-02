В Польше заявили о желании расширить сотрудничество с НАТО по ядерному сдерживанию

Глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил агентству DPA, что Варшава готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию.

Об этом пишет РИА Новости.

«Польша потенциально была бы готова расширить своё участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания силами НАТО и взять на себя ответственность», — сказал Севера.

Он уточнил, что это не включает размещение ядерного оружия на территории Польши.

22 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза конфликта с применением ядерного оружия не исчезла, более того — она возросла.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что западные страны во главе с Соединёнными Штатами подводят мир к опасной черте, за которой находится ядерный армагеддон.