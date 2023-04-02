Конгрессмен Госар заявил об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства США

Короткая ссылка
Вмешательство США в украинский конфликт привело к непоправимым последствиям для Украины, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.
Конгрессмен Госар заявил об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства США
  • AP
  • © Roman Chop

«Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой», — приводит портал Iowa Standart слова Госара.

Он отметил, что каждый день конфликта угрожает хрупкой безопасности, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий.

Конгрессмен добавил, что США разваливаются на части по причине плохого финансирования.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что Украину ждёт неизбежное поражение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить