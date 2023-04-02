Вмешательство США в украинский конфликт привело к непоправимым последствиям для Украины, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

«Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой», — приводит портал Iowa Standart слова Госара.

Он отметил, что каждый день конфликта угрожает хрупкой безопасности, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий.

Конгрессмен добавил, что США разваливаются на части по причине плохого финансирования.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что Украину ждёт неизбежное поражение.