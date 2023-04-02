Глава МИД КНР призвал Японию не поддерживать США по вопросу полупроводников

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Китай призывает Японию не поддерживать США в вопросе давления на КНР в сфере полупроводников, заявил глава китайского МИД Цинь Ган.
Глава МИД КНР призвал Японию не поддерживать США по вопросу полупроводников
  • AP
  • © Ng Han Guan

«США использовали тактику запугивания для жёсткого подавления японской полупроводниковой промышленности, и теперь они используют старые трюки против Китая», — приводит ТАСС слова министра на встрече с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси.

Он отметил, что Япония до сих пор страдает от политики США, поэтому Токио не следует помогать Вашингтону.

Цинь Ган добавил, что попытка блокады Китая «лишь подстегнёт стремление КНР к самодостаточности».

В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.

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