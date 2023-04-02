Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии

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Российский лидер Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран.
Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, страны эффективно координируют усилия на международной арене.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия наращивают потенциал основанного на неразрывности межгосударственной дружбы Союзного государства.

Телебашни в ряде городов включат праздничную подсветку в воскресенье, 2 апреля, в честь Дня единения народов России и Белоруссии.

Всего в праздновании будут участвовать 29 регионов.

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