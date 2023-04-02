Ряд ближневосточных авиакомпаний возобновят приём российских Visa и Mastercard

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Некоторые ближневосточные авиакомпании, в числе которых Emirates, Air Arabia и flydubai, возобновляют приём российских карт Visa и Mastercard.

«Целый ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили приём Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественному «пластику» снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и flydubai», — сообщают «Известия».

Согласно информации издания, билеты на рейсы Air Arabia, например, можно оплатить российской картой через систему быстрых платежей (СБП). Но при этом нужно быть готовым к 6% комиссии от итоговой суммы за выписку каждого билета.

Похожей системой пользуется и компания flydubai, но в этом случае транзакции проходят через уполномоченного агента с допсбором в размере 2 тыс. рублей.

Компания Emirates также позволяет расплачиваться российскими картами, но с помощью системы QR-кодов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

Президент России Владимир Путин отметил, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом.

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