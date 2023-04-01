Bloomberg: юристы Трампа хотят перенести рассмотрение его дела в более консервативный суд

Юристы экс-президента США Дональда Трампа планируют перенести рассмотрение дела в отношении него в другой суд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что адвокаты Трампа хотят ходатайствовать о переносе уголовного дела из суда в Манхэттене в «более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд».

Это делается из опасений, что экс-президент «не сможет добиться справедливого судебного разбирательства» в Манхэттене, говорится в сообщении.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.