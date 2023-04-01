Американский конгрессмен Госар заявил о новом поражении Байдена на Украине

Конгрессмен-республиканец Пол Госар выразил мнение, что американский лидер Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине.

«Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта», — написал он в Twitter.

По словам Госара, Соединённые Штаты устали от бесконечного количества денег, отправляемых куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование собственных сообществ.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что США планируют увеличить военные расходы после победы России на Украине.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Вашингтон может 3 апреля объявить об очередном пакете военной помощи Киеву на $2,6 млрд.

Уточняется, что в новый пакет войдут шесть типов боеприпасов, в том числе танковые, высокоточные авиационные боеприпасы, ремонтно-эвакуационные машины и снаряды для ПВО NASAMS.