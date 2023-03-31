Reuters: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 миллиарда

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Соединённые Штаты могут 3 апреля объявить об очередном пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, что в новый пакет войдут шесть типов боеприпасов, в том числе танковые, высокоточные авиационные боеприпасы, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжёлой техники, грузовики для перевозки топлива и дополнительные снаряды для ПВО NASAMS.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол завил, что Киев получает лишь 20% от той финансовой помощи, которую выделяют США, при этом около 60% получает сама американская сторона.

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