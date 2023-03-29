Конгрессмен Маккол: лишь 20% финансовой помощи США для Украины идёт Киеву
- AP
«Из выделенных $113 млрд в виде четырёх дополнительных [пакетов помощи Украине] примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов [оружия и военной техники]. В реальности только 20% финансирования идёт непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки», — сказал конгрессмен, его слова приводит ТАСС.
Бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер ранее выразил мнение, что политическое руководство США занимается подкупом властей в Киеве для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с американской национальной безопасностью.