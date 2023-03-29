Конгрессмен Маккол: лишь 20% финансовой помощи США для Украины идёт Киеву

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Киев получает лишь 20% от той финансовой помощи, которую выделяют США, при этом около 60% получает сама американская сторона. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.
Конгрессмен Маккол: лишь 20% финансовой помощи США для Украины идёт Киеву
  • AP

«Из выделенных $113 млрд в виде четырёх дополнительных [пакетов помощи Украине] примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов [оружия и военной техники]. В реальности только 20% финансирования идёт непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки», — сказал конгрессмен, его слова приводит ТАСС.

Бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер ранее выразил мнение, что политическое руководство США занимается подкупом властей в Киеве для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с американской национальной безопасностью.

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