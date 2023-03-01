Экс-разведчик США Шаффер заявил, что Белый дом подкупает киевский режим в своих целях

Политическое руководство США занимается подкупом властей в Киеве для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с американской национальной безопасностью, заявил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

В выпуске был показан фрагмент с выступлением министра финансов США Джанет Йеллен, которая анонсировала в предстоящие месяцы выделение более $8 млрд экономической помощи Украине.

«На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое: для меня это ещё одна форма взяточничества. По сути, у нас есть политический класс, который готов использовать твои и мои деньги, деньги налогоплательщиков, для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с нашей внутренней или национальной безопасностью», — сказал Шаффер.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве у него состоялась встреча с главой Министерства финансов США.