МИД Британии назвал Концепцию внешней политики России первоапрельской шуткой

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В МИД Великобритании назвали обновлённую редакцию Концепции внешней политики России первоапрельской шуткой.
МИД Британии назвал Концепцию внешней политики России первоапрельской шуткой
  • РИА Новости

«День дурака завтра», — приводит РИА Новости сообщение британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

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