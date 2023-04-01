МИД Британии назвал Концепцию внешней политики России первоапрельской шуткой

В МИД Великобритании назвали обновлённую редакцию Концепции внешней политики России первоапрельской шуткой.

«День дурака завтра», — приводит РИА Новости сообщение британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.