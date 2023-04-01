Myśl Polska: жителей Польши постепенно готовят к возможному конфликту с Россией

В данный момент власти Польши готовят польскую общественность к возможному вооружённому конфликту с Россией, заявил обозреватель Эугениуш Зинкевич в статье для издания Myśl Polska.

Как пишет автор статьи, современная польская пропаганда напоминает работу СМИ во времена между двумя мировыми войнами.

«Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — отметил Зинкевич.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

Позднее в посольстве сообщили, что заявление Росцишевского было истолковано неверно и в отрыве от контекста.